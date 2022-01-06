《妄想山海：乾坤》舉辦了一系列的上線慶祝活動，實體大獎大方送。（柯宗緯翻攝）

由Gamamobi遊戲平台代理的開放世界手遊大作《妄想山海：乾坤》今（6）日台港澳正式上線，玩家除了可使用手機平板於Google Play 和 iOS App Store下載進行遊戲外，也可使用PC版本盡情暢遊山海世界。

為歡慶正式上線，官方特別舉辦腦洞大開派對，邀請眾多實況主齊聚一堂，將《妄想山海：乾坤》中腦洞大開及高度自由的玩法完整呈現。

此外粉絲團也有複製實況主的捏臉、創意捏臉大賽、我的山海吞噬傑作、曬出你的家園等一系列的慶祝活動，將送出iphone 13 mini、Go Pro攝影機、電競螢幕、眼周美容儀等高級實體大獎。

故事開端創建角色，就多達16個種族可選擇，還有年齡與性別的區分，可塑造出自己獨特外型的角色。在探索的旅途上，遇到的異獸，皆可捕捉當寵物，靠著吞噬來進行升級及型態融合，誕生出奇形怪狀的寵物，陪你勇闖天涯。

此外，建造家園也是可以隨心所欲的，可選在依山傍水處、懸崖邊、大海里，甚至是飛上外太空，地點由你決定，只要發揮創作力，就能在《妄想山海：乾坤》的世界裡建造一座有著強烈自我風格的獨特家園。