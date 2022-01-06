國光路地下道於51年前興建，為台中市最大的地下道，其填平工程經費約1億1458萬元。（張妍溱翻攝）

台中市鐵路高架捷運化後，自2019年底起陸續啟動5處地下道填平工程，6日舉行南區國光地下道填平完工通車典禮，完成最後1哩路；市長盧秀燕指出，在兼顧工程品質，其餘4處已提早完工通車，未來市區交通更順暢，並解決淹水問題，結合綠空廊道，讓都市景觀大改變。

市長盧秀燕指出，國光路地下道於51年前興建，為台中市最大的地下道，其填平工程經費約1億1458萬元，其中約4214萬元由營建署補助，是中央及地方攜手合作完成，歷經1年多時間完工，除一併將鐵路舊橋及建國南北路橋拆除外，更整合雨水下水道、寬頻管道及人行道等設施，使交通路網及公共設施更完善。

盧秀燕說，目前4處地下道填平作業，分別為北屯區太原路、豐原區圓環北路、東區建成路及西、南區五權路，去年3月施工的國光路地下道，提前約1.5個月，於去年11月15日先行開放國光路及建國南北路3線通車，今年元月6日提前完工，逐步落實「富市台中、新好建設」，創造新好生活。

建設局長陳大田表示，國光路地下道進行填平工程，除克服交通維持、天然氣整壓站遷移、建國南北陸橋拆除，及新冠肺炎疫情及天候因素等困難，更榮獲行政院公共工程委員會金質獎優等獎，及勞動部金安獎佳作的肯定，感謝民眾共同攜手度過交通黑暗期，並提前於今年春節前通車。