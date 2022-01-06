為了解食用葡萄對人體腸道菌叢、膽固醇與膽酸代謝的影響，美國加州大學組成的研究團隊，針對19名參與者進行為期8週飲食介入研究。結果發現，相較於低纖維與低多酚飲食，參與者在補充葡萄粉後(相當每日2份加州葡萄)，不但腸道菌叢更為多元，總膽固醇與低密度膽固醇都下降約6%，而這有助於預防心臟病與中風。

相關研究成果已發布於2021年11月份的期刊《營養學》。論文指出，葡萄富含各種植物性化學物質，如兒茶素、花青素、槲皮素等等。

現有研究已證實，讓有動脈粥樣硬化風險的兔子服用葡萄乾8週後，可改善肝功能與動脈粥樣硬化病變的產生。另一項小老鼠實驗也證實，食用葡萄的老鼠可減少肥胖、改善脂肪肝與腸道菌叢。

事實上，腸道菌叢的改變，往往與代謝疾病的衍生有關，如肥胖、第2型糖尿病與心血管疾病。甚至，愈來愈多的證據證實腸道菌叢能幫助人體穩定膽固醇，幫助膽固醇與膽酸代謝。

研究也指出，富含多酚的水果能幫助腸道菌叢多元化。有鑑於葡萄是人類最常食用的水果，但食用葡萄對腸道菌叢與膽固醇代謝影響的研究卻非常有限，因而引起研究團隊的興趣。

為了解實用葡萄是否能改變人體腸道、膽固醇數據與膽酸代謝，研究團隊徵得19名參與者，進行為期8週的實驗。所有參與者年齡介於21歲至55歲之間，前4週採取低多酚與低纖維飲食，後4週除了低多酚與低纖維飲食外，每天還補充46克的葡萄粉，相當於2份的加州葡萄。低多酚與低纖維飲食的定義，為每日纖維攝取小於10克，富含多酚的水果與蔬菜每天小於3份。

所有參與者在加入研究時、第4週與第8週，必須採集空腹血液與尿液樣本，以及測量身體組成；在第4週與第8週需收集糞便樣本，參與者在第0週、第4週與第8週還須完成飲食問卷，以評估對低纖維、低多酚飲食的執行程度。

結果發現，經過4週補充葡萄粉後，參與者腸道菌α-多樣性指數增加，包括疣微菌門（Verrucomicrobia）、AKK菌等都增加；但雙叉桿菌與小類桿菌屬則有所減少。

研究還發現，食用葡萄粉的參與者總膽固醇下降6.1%，高密度脂蛋白膽固醇下降7.6%，低密度脂蛋白膽固醇則下降5.9%；此外，食用葡萄粉的參與者膽酸也降低40.9%，而膽酸與膽固醇代謝有密不可分的關係。不過，食用葡萄粉並不會改變血液三酸甘油酯水平與身體組成。

研究團隊總結，該研究證實葡萄隊腸道菌叢有益，而健康的腸道往往與身體健康密不可分。更進一步來說，該研究證實多吃葡萄可降低膽固醇，進而維護心血管健康，幫助預防心臟病與中風。