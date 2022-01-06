金馬影帝陳松勇（勇伯）去年12月17日病逝，享壽80歲，今(6日)下午他的骨灰植存法鼓山金山環保生命園區，長眠於大地，由三弟夫妻、2姪子、乾兒子和看護Yule送他最後一程，不過之前現身告別式「爭遺產」的二弟則沒出現。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳松勇骨灰植存程序簡單，家屬和法師靜默祝禱10分鐘後，將骨灰倒入地上挖的3個洞內，就此長眠大地。和他情同父女的Yule也坦言，現在還是會傷心，一個人在家也會哭，而她之前半夜2點都會起床扶陳松勇上廁所的習慣，到現在也改不了，還是會在半夜自動醒來。

陳松勇骨灰植存法鼓山金山環保生命園區。(圖／台灣仁本提供)

送行家屬中，不見陳松勇二弟。(圖／台灣仁本提供)

據悉，陳松勇留下5000萬遺產，生前他就有說過會留200萬給Yule，而在有立遺囑情況下，兄弟只能拿特留份，算下來二弟陳翁欽最少可分到300萬，而他目前也請了律師處理相關事宜。

陳松勇二弟陳翁欽上月28日現身告別式，當場拍桌咆哮爭遺產，並向媒體表示陳松勇有留遺囑，但三弟卻說沒有，並大罵他「沒天良」，哥哥住進安寧病房都沒通知他，對此，Yule也稱自己照顧陳松勇的8年之間，從未見過二弟。