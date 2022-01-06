桃機公司6日表示，為控管疫情，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台，這也是在2021年因3級疫情警戒封閉近半年的觀景台，再度因為疫情而第2度關閉。（陳麒全攝）

桃園機場爆發群聚染疫事件，目前累計共8人確診，桃機公司6日表示，為控管疫情，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台，這也是在2021年因3級疫情警戒封閉近半年的觀景台，再度因為疫情而第2度關閉。

因應疫情的變化，桃園國際機場公司6日發布聲明表示，為進行疫情管控，從6日中午12時起，關閉第二航廈南北擴建區的戶外觀景台，請旅客與民眾配合防疫，同時呼籲民眾，若無必要行程請勿前往機場，以阻絕疫情擴散，維持機場的正常運作。

桃機公司在2021年5月20日曾發布新聞稿表示，配合指揮中心宣布疫情警戒升至第3級，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台。在歷經將近半年的時間，直到2021年11月12日桃機公司才宣布重啟，但嚴格要求參訪民眾落實分流，避免與入境旅客混流互相接觸。

在航空公司擔任櫃檯服務人員的陳小姐表示，戶外觀景台再度關閉的確有些可惜，畢竟參訪民眾可以為機場帶來一些人氣，不過現階段仍需以防疫為主，也希望民眾可以配合桃機公司的策略，讓機場早日度過疫情風暴。