胡宇威出席《Gucci：豪門謀殺案》首映派對。（羅永銘攝）

炎亞綸出席《Gucci：豪門謀殺案》首映派對。（羅永銘攝）

女神卡卡、亞當崔佛主演懸疑時尚片《Gucci：豪門謀殺案》6日在松仁威秀影城舉辦首映派對，胡宇威、郭書瑤、劉品言、炎亞綸、Hush、黃宣、孫盛希等明星受邀出席，劉品言被問到主演夯劇《華燈初上》中外界最好奇的凶手身分，她昨賣關子表示「每個人都很值得懷疑，大家都有不同的答案」，也不忘提前預告「編劇很厲害，每季都會放不一樣的驚喜，相信第3季也會有很多大、小驚喜」。

至於近日有沒有因為不能暴雷而壓力超大，劉品言笑喊「從開拍到現在都是，想不到宣傳還是不能跟大家分享劇情」，也透露其實媽媽壓力更大，因為之前都把劇本當睡前讀物看，更要躲避身邊好友的追問。而劉品言飾演的酒店小姐「花子」，在第2季播出後，被許多觀眾猜測是兇手，她昨也說「覺得第2季播出後大家看我的眼光好像不太一樣了，第1季是憐憫，這季好像都用一種『是不是妳』的眼光」。

而胡宇威曾擔任《全明星運動會》第1季藍隊隊長，先前無辜被第2季藍隊隊長小春在臉書暗酸「沒有陪練學弟妹」，他今坦言看到貼文時確實有種被嗆到的感覺，但心情上沒有受到太大的影響，「因為是個很大的誤會，我也沒有要針對誰，每個隊長對他的團隊、團員都有各自運作方式，我只能用自己的方式去表達跟回答，維持運動家精神是最重要的」。

日前因「地震乾冷論」被網友膜拜的炎亞綸，今也不忘提醒如果看電影時遇到地震，「不要往外衝，要找堅固的三角點」。他透露當天地震自己正好在14樓和國師唐綺陽開會，本來以為自己血糖低頭暈，之後就立刻拿起手機回訊息，還搞笑說自己預測神準，可能是唐老師被他吸走了一點能量，也不介意被封為「地質系歌手」，「其實也滿好玩的，讓大家可以關心地球科學」，更笑說之後想演十惡不赦的反派，「我可能在學校教地質學，然後突然殺學生這樣」。該片7日在台上映。