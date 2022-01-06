台中57歲林姓婦人，近幾年飽受泌尿道感染所苦，日前如廁時更發現馬桶「滿江紅」，嚇得她趕忙就醫檢查，結果發現右側腎臟有顆約6公分大的鹿角狀結石且肌酸酐數值偏高，若不處理恐影響腎功能，所幸經接受軟式輸尿管鏡和經皮穿腎內視鏡打碎結石，腎功能終於恢復正常。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑指出，林姓婦人是家庭主婦且作息正常，近幾年卻經常反覆性的泌尿道感染，讓她很困擾，甚至因此導致尿液滯留形成尿路結石；經檢查，林女的結石體積大，建議採用「微創雙鏡聯合手術」，結合經皮穿腎取石術與軟式輸尿管鏡碎石術治療。

邱鴻傑說，他與泌尿科醫師蕭子玄、石欣衛共同執行此手術，在林女背部開了約0.5公分的切口，之後放入微創腎臟鞘、以內視鏡進行雷射碎石，同時再放置輸尿管鞘、以進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術，術後她的肌酸酐數值順利降到0.97 mg／dl，成功保住腎功能。

邱鴻傑表示，尿路結石形成原因包括季節、遺傳、慢性泌尿道感染及飲食，若結石卡在腎臟與輸尿管結合處、或卡在輸尿管，容易引起腰腹部無預警輻射狀劇烈絞痛；若結石移動刮傷泌尿道也會伴隨血尿現象，若無妥善治療，可能引發腎積水及急性腎盂腎炎，一旦腎功能嚴重衰退，更會造成尿毒症、甚至引發敗血性休克。

而鹿角狀結石的主要形成原因為長期尿路感染，約占尿率結石的5至10％，其對腎功能影響較大，且處理較困難；透過軟式輸尿管鏡和經皮穿腎內視鏡打碎結石的治療方式，可碎石範圍較廣且不易產生結石殘留、大幅降低腎臟出血機會。