印度神童阿南德最新預言又中！他在2022年一開始就預言，全世界目前正經歷「卡拉薩帕瑜珈」的8星連珠現象，除了美國以外，還有更多地區都將爆發新一波疫情，果然包括台灣桃機群聚、大陸河南封城，以及日本沖繩新增病例暴增等，都在一月初同時發生，讓人不禁害怕印度神童預言神準。

印度神童阿南德在2022年一開始的預言又中了！(取自Conscience/Youtube）

阿南德在今年1月2日時曾預言，由於8星連珠的天文異相，全球的COVID-19疫情不僅還沒結束，甚至將達到另一波高峰，呼籲在這段時期大家要更謹慎保護好自己，以免受到「卡拉薩帕瑜珈」最後一波負能量攻擊。

不料預言一出，馬上就有四國應驗，包括台灣爆出桃園機場群聚案，連日來已有8例確診，其中有4例Omicron，衛福部長陳時中也承認Omicron已進入台灣本土；而大陸繼西安封城之後，疫情更加嚴峻，河南許昌禹州也在5日宣布封城。

此外，美國國防部長奧斯汀在2日宣布確診新冠，以致美日韓原定1月在夏威夷舉行的國防部長會談喊卡；而日本沖繩縣1月5日的新增病例達600例，比前一天暴增約2.5倍，台、美、中、日相繼爆發新一波疫情，與阿南德預言不謀而合，讓不少人嚇到似乎又被印度神童說中。

預言中提到從2021年12月10日到2022年5月的這段時間，是「卡拉薩帕瑜珈」最後一波的負能量攻擊，2022年5月以後，經濟才會緩慢復甦，但不代表變異病毒株將消失，只是疫情將變得較緩和，對人類的威脅降低。

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