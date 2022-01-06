印尼為避免發生停電危機今年初實施煤炭出口禁令，但此舉引來國內煤商與消費大國強烈反彈，業者與日本紛紛呼籲政府盡快解除出口禁令。

印尼是全球燃煤最大出口國，禁令一出引發中國與日本等消費大國嚴重關切，畢竟此時正值冬季用電需求高峰。

印尼政府原本保證將於周三就出口禁令召開檢討會議，但最後宣告延後，能源部長周四表示，目前無法確定何時可能解除禁令。

印尼煤礦商協會高層周四指出，業者正就解除出口禁令持續與政府進行協商。

印尼實施出口禁令後帶動中國與澳洲的煤炭價格飆漲，根據路孚特的資料，印尼第一大煤炭出口港加里曼丹外已聚集約100艘的貨輪，這些貨輪原定總共要載運590萬噸的煤炭給客戶。

印尼煤礦龍頭Bumi Resources向證交所提出的申報資料指出，出口禁令對公司財報的影響仍在分析結果尚未出爐，但出口禁令確實可能會導致因交貨延遲衍生的貨櫃延滯費與賠償金。Bumi表示，「公司希望政府能對那些已符合滿足國內市場需求規定的業者，盡快解除出口禁令。」

印尼政府規定，印尼煤商必須將2成5的產量銷給國內的發電廠，銷售價格最高不得超過每噸70美元。

印尼煤炭約有7成5外銷，主要銷往中國、日本、南韓與印度。

印尼每月煤炭國際貿易額約30億美元，也是帶動東南亞第一大經濟體去年出口飆至歷史新高的關鍵。

受到出口禁令的衝擊，印尼盾應聲走貶，本周來已大跌約1％，加上聯準會貨幣政策更加鷹派，進而加重貶勢。

每月從印尼進口200萬噸煤的日本透過外交部發函印尼政府，一方面要求解除出口禁令，同時籲請該國政府放行已裝滿煤炭的5艘貨輪前往日本。

日本駐印尼大使金杉健二周二發函給印尼礦產資源部長表示，「出口禁令已嚴重影響日本的經濟活動與日本民眾的生活，希望政府解除禁令。」