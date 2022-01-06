元大金控6日公告，自結2021全年稅後獲利348.66億元，年增率44.6％，全年每股稅後純益（EPS）2.87元，均雙創歷史新高紀錄，尤其在台股行情維持火熱的情況下，帶動元大金控旗下元大證券、元大投信等泛證券體系子公司均有更亮眼的表現，且發揮更可觀的規模經濟效應，其中元大投信所管理的基金資產規模，去年一年已經成長超過1100億。 元大金分析，受惠於台股2021年價量齊揚，每日成交均量擴增至4778億元，且超過5000億元以上的天數達36次，而元大證券經紀業務市占率則更上一層樓，已逾13％，在充沛的交易動能下，包括經紀業務、複委託與借券業務均有大幅成長，全年獲利232.93億元。

而受惠於台股火紅，使同樣為市場龍頭的元大投信，整體受益人數從106萬人再成長突破140萬人，整體資產管理規模來到8千億元，再創新高紀錄，其中市場指標產品包含元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50、元大高股息及多檔各具特色的台股主動基金，規模合計成長1100億元，帶動投信獲利表現。

元大金也分析，台灣期貨去年交易量突破3.92億口大關，較2020年成長14.7％，創歷史新高，看準行情趨勢，對此元大期貨首推獨家研發智能期權下單平台－iTRADER交易達人，幫助交易人搭上投資熱潮。而作為元大金控獲利動能的另一道引擎，元大銀行2021年主要業務成長幅度皆優於產業表現，放款餘額年成長909億元，存款成長2207億元，放款覆蓋率1.42％。2021年底總資產創新高，來到1.65兆元，稅後獲利80.22億元，較前年同期成長16.3％，表現亦為近年來最佳，對此元大金指出，元大銀行已同時積極拓展薪轉業務、基金定期定額投資，在信用卡業務也推出全新會員制度，鑽金智富卡及元大證券聯名卡針對會員等級提供客戶差異化會員權益，提供更加便利及快速全方位金融服務。元大人壽則在保單業務與投資收益皆持續成長下，獲利達20.74億元。元大金也分析，元大人壽多年深耕保障暨長年繳商品，保費堆疊效益顯現，透過業務規模持續成長，今年商品整體獲利增加；在投資面，2021年雖面臨國內外低利環境衝擊、股市波動幅度增加及台幣持續升值影響，因資金運用得宜，匯兌避險及投資策略著眼長線布局，經常性收益穩健挹注獲利，處分投資收益也增長。