警政署7日將執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為強化執行防制酒駕勤務，統合全國警力嚴打酒駕，警政署律定7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」勤務，將動員4381名警力、設立558處路檢點，展現綜合快打警力，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆等事件。

警政署4日邀集各縣市警局業管副局長及各交通(大)隊長，召開「研商道路交通安全改善方案」視訊會議，會中就「強化防制酒後駕車」等議題廣泛討論並凝聚共識，要求各單位確實依據轄區特性妥適規劃勤務，並將重點放在餐廳、KTV、夜店及易發生酒駕行為等地點周邊。

警政署表示，警方取締酒駕絕不手軟，民眾酒後切勿駕車，並要求宣導餐廳、販酒業者、計程車隊與代駕業者合作提供代駕服務，駕駛人如有飲酒必要，酒後除指定未飲酒人員駕駛外，可多利用「代叫計程車」及「代駕服務」，千萬不要有僥倖心理，以保障自己與他人安全。

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