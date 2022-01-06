宣布新設「中國數字商業板塊」一個月後，大陸互聯網巨頭阿里巴巴再度調整組織架構，天貓淘寶大融合，新設三大中心。

綜合陸媒報導，阿里集團中國數字商業板塊分管總裁戴珊6日發內部信，調整大淘寶架構，在堅持淘寶、天貓雙品牌運營的基礎上，新設立產業運營及發展中心、平台策略中心、用戶運營及發展中心，分別由吹雪、思函、玄德負責，對戴珊彙報。

在創新業務方面，直播由道放負責，逛逛等內容生態由千城負責，他們直接對戴珊彙報，也反映出阿里對這兩個業務的重視。此外，阿里集團CTO魯肅將兼任大淘寶CTO、集團CCO/CRO師太將兼任大淘寶CCO/CRO。阿里媽媽將繼續由家洛負責。

新設三大中心，意味著阿里電商最核心的淘寶和天貓兩大業務在後台實現全面融合。

此輪調整後，大淘寶將形成統一的平台機制，無論是品牌還是中小商家，將在一個新的統一的平台機制下運營。

阿里方面稱，過去通過天貓業務、淘寶業務分別積累的商家服務能力，將完整地服務所有商家，讓他們得到更好的體驗，淘寶和天貓的行業運營全面打通，中小商家的成長路徑也會更加清晰。