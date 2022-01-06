NFT成為2021年全球最夯詞彙之一，加密貨幣行情也同樣受到全球億萬投資人矚目。包括比特幣等主流貨幣在內，受益於去年行情飛漲，以及上億新手投資人搶進持有，整體加密貨幣市值總計達到2.26兆美元，專家預計資金行情在今年仍會持續延燒，比特幣上看七萬美元新高價位，屆時整體加密貨幣的市值，也將衝破3兆美元關卡。

回顧2020年最後一天，比特幣仍在衝刺三萬美元歷史新高點，市值也剛抵達五千億美元大關，但經過2021年的加密貨幣熱潮來臨，比特幣衝上6.8萬美元高峰，目前雖然回檔到五萬美元上下盤整，但市值仍有約九千億美元之譜。

這再次證明「幣圈一天」相當於「人間一年」的市場邏輯。關鍵在於，疫情後的無限量QE大撒幣，造成各國法幣競相貶值，加上星展、富達等主流金融機構，以及Tesla、MicroStrategy、Paypal等矽谷科技巨頭紛紛入場，都讓比特幣正式躍上檯面，成為金融科技當紅炸子雞。

而有關台灣在區塊鏈及加密貨幣產業的發展方向，都是今天的高峰會當中，眾貴賓講者們及產業先進們探討的重點議題。

立法院長游錫堃表示，區塊鏈要在台灣加速應用，需要有良好的基礎建設配套措施，包括政府的適度法規監管。而立法院將配合行政部會與時俱進，在法規之上不斷打造適合業界發展的大環境與生態體系，讓全世界的優良團隊都願意跟台灣的產業合作，共創多元局面。

美國在台協會商務官薄康霖指出，美國與台灣在科技領域，是相當悠久且穩健的夥伴關係，期待未來雙邊能看到更多合作案例，包含人工智慧、區塊鏈科技的技術應用發展，加速金融交易、數據交換及資安的創新，促使整個社會受益。

「開放是一條很重要的道路！」全國商業總會理事長許舒博強調，政府應該要把所有政策都開放出來給民間去闖，因為太過的限制與安全將抹殺創新，而這個原則也是台灣在人工智慧與區塊鏈領域，必須要走的一條路。

台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶說道，後疫情時代的三個重要關鍵字為創新、科技、人才！雖然台灣現在沒有區塊鏈相關的主管機構，但希望業者們能建立自己的自律機制及想要發展的方向，藉此形成一個規範，當未來數位發展部成立後，就有一股力量能夠一同結合與對接。

中華電信總經理郭水義提及，5G網路與AI、AR、Big data、Blockchain、Cloud、Cybersecurity的技術融合，將促使元宇宙的發展充滿各種想像力！尤其是要形成元宇宙有幾項關鍵元素，包含沉浸式體驗、虛擬化分身、開放式創造、穩定化系統等，具備上述幾項元素將有機會驅動形成元宇宙經濟體。

在今日的第五屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會中，也進行「第四屆區塊鏈價值權威榜」頒獎典禮。得獎名單如下：新易區塊鏈教育創新平台Educap獲得最佳應用項目、ACE王牌數位資產集團獲得最佳中心化交易所、Jcard數位商品發行交換平台獲得最佳NFT發行平台、YIELD App獲得年度新銳數位資產管理平台、現代財富科技有限公司獲得全方位最傑出企業。