寒假即將到來，家長們紛紛開始煩惱，該如何為孩子們規劃行程，丹麥玩具品牌樂高推出《路易吉洋樓》遊戲主題盒組，讓孩子與大人們可於春節期間一齊同樂，而特力屋今年依舊推出向來受到消費者歡迎的冬令營活動，為小朋友們留下美好回憶。
特力屋即日起至2月28日，集結三大熱門職人體驗課程，包含小小店長、小小木匠與小小油漆匠，以及挑戰賣場尋寶闖關遊戲的小小冒險家，讓寶貝們穿上迷你版圍裙，化身職人完成任務、體驗DIY樂趣，課後還能獲頒證書；另若想在家挑戰，特力屋即日起至2月6日，推出「特力屋X三麗鷗系列DIY材料包」絕版優惠，讓你在家孩子化身小木工，完成屬於自己的手作作品。
而樂高近期將馬力歐經典遊戲《路易吉洋樓》，推出三款全新遊戲主題擴充盒組，打造遊戲中的重點場景，讓經典遊戲畫面實體化，完美還原路易吉揹著招牌裝備「鬼怪吸塵器」捕捉鬼怪、吸取金幣的精彩遊戲橋段，除《路易吉洋樓》主題擴充組外，樂高超級瑪利歐系列也將同步推出以「海灘」為主要場景的3組擴充組，讓孩子在家也不怕無聊。
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