超級籃球聯賽(SBL)本周轉往桃園巨蛋舉行，台銀新洋將蓮恩6日首度「開箱」，就拿23分、13籃板，搭配艾爾文拿到16分、17籃板及10助攻的生涯第2次大三元，台銀最後以75比64終結台啤開季4連勝，也送台啤吞下本季第一場敗仗。

首次登場的台銀新洋將蓮恩，一開賽就包辦台銀第1個進球，不過隨後多拉摩爾、蓋樂威兩名台啤洋將開始發威，幫助台啤保持領先，幸好台銀仍可緊咬比分，打完首節，台啤19比18領先，多拉摩爾首節就拿11分，是唯一得分上雙球員。

台銀次節一開始就打出7比0小高潮超前，更一度擴大領先到8分，可是台啤趕緊換回多拉摩爾與王子綱，靠著多拉摩爾內線單打與王子綱連兩記三分外線，重新把比分追上，上半場結束，台銀38比36領先，蓮恩半場摘全場最高16分。

來到下半場，台銀持續靠雙洋將威力與王泰傑的外線，打完前3節，取得60比49領先，末節台銀繼續保持兩位數以上領先，艾爾文也很快累積16分、16籃板及9助攻，僅差1助攻就完成大三元，台銀也在最後2分34秒把他重新換上。

艾爾文很快在最後1分38秒就靠著傳給潘祥偉上籃被犯規，且在罰進第一球之後，確定完成個人第10次助攻與大三元，不過台銀全隊明顯還在狀況外，剩餘時間仍在拚命要求大家幫助艾爾文完成大三元，幸好最後也順便帶走了勝利。