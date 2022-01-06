美國「有線電視新聞網」（CNN）6日報導，該國前總統卡特（Jimmy Carter）在美國國會暴動周年前表示，美國「已站在深淵邊緣」，且該深淵範圍仍不斷擴大，警告若不立即採取行動，將面臨發生內戰和失去民主的風險。

已高齡97歲的卡特5日投書《紐約時報》（New York Times），警告2021年1月6日發生的美國國會暴動事件，顯示鼓吹2020年總統大選出現舞弊的政治人物，不僅已接管1個政黨，更引發許多民眾對選舉制度的不信任；而其他政治人物並未以國會暴動事件為戒、呼籲解決美國的極化（polarization）問題，反而利用此情況創造有利自身的條件。

卡特指出，這已讓許多美國人受到同化，認為應「不擇手段取得勝利」，導致自由、公平選舉、不受強人政治家掌控等美國安全與民主的基礎，已變得十分脆弱，可能「以驚人的速度瓦解」，面臨發生內戰和失去寶貴民主的風險。

卡特呼籲美國擱置分歧，「在一切太遲之前攜手合作」。他認為美國民眾須就憲法規範達成一致，並在政治分歧下仍能尊重彼此；聯邦政府應推動選舉制度改革，重建大眾信任；另外，美國須舉國對抗極化和政治暴力，並解決假訊息四處橫行的問題。

卡特於1977年至1981年擔任美國第39任總統，卸任後建立目標為促進全球人權的非營利組織「卡特中心」（The Carter Center），監督各國選舉公平性便是其核心任務之一。卡特2002年因致力追求以和平方式化解國際衝突、促進民主與人權，以及推動經濟和社會發展，獲得該年度的諾貝爾和平獎。