俄羅斯國家技術集團(ROSTEC)宣布，現代化改良的「海怪」-SDM1(Sprut -SDM1)兩棲輕戰車將進入量產。此型戰車僅有18公噸，可以很容易在搭戴於飛機或是運輸船上，它也有極好的泅水能力，可以自己渡河。
陸軍識別(Army Recognition)報導，Sprut-SDM1已在黑海畔進行了包括泅水與在海象平穩時的主砲射擊準的測試，以及軍用運輸機（ Il-76）的搭載、各種地形和越野條件下的行進，總行駛程里數達到8000公里。
另外，Sprut-SDM1 的裝甲也經過測試，對於砲彈和地雷有不錯的抗炸能力。
ROSTEC 表示，Sprut-SDM1是專為俄羅斯空降部隊開發的，而且是世界上最輕型的戰車，多數國家的輕戰車都在30噸上下，但是Sprut-SDM1僅有18噸，可以空運，可以空投。而且火力與T-90MS主力戰車相當，都為125公釐主砲。該型戰車需3名乘組員，包括駕駛員、指揮官和砲手，有自動填彈機，備彈數量40枚，填彈機裡可預裝22枚。
該戰車配備23馬力的四衝程柴油發動機，最高可行駛70公里/小時，續航里程500公里，泅水速度7 公里/小時。
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