華航今（6日）宣布將發放6個月基本薪的年終獎金，冠絕全球航空業，不僅如此，今年還要調漲薪資，且比照軍公教4%的升幅，看的網友嘖嘖稱奇，大讚「公司賺大錢讓員工年好過一點也很好」，有網友則暗酸，「反觀陽明..」、「反觀某海運」、「陽明員工真的要哭死」。

華航11月合併營收153.69億元，年增52.8%。其中客運業務收入5億元，月增5.9%，年減26.4%，貨運業務收入140.9億元，月增2.7%，年增61.7%。

受疫情爆發衝擊，客運業務大幅萎縮，全球許多航空業者重災戶，而華航則瞄準貨櫃業務商機，外加海運塞港使「海轉空」貨量增加，不僅一甩疫情下的頹勢，還接連繳出亮眼的獲利表現，營收屢創新高。

華航受惠航空貨運提升獲利表現，此前外界預估年終獎金上看3-4個月，豈料發放結果還要更高，來到6個月，為國內業界之最，且今年還調薪幅度高達4%，不輸軍公教，兼職比照正職發放；而另外2家航空業，星宇航空因無貨運業務，已經宣布無法發放年終獎金，而長榮航則是也能領1.5個月年終獎金。

華航豪發6個月年終獎金，且擬比照軍公教調薪幅度消息一出，PTT網友驚呼，「好猛」、「改成載貨真的賺那麼多喔」、「以後華航改貨運好了」、「空姐豪爽」、「好賺欸」；另外，有網友暗酸「連華航都發到6了，陽明員工真的要哭死」、「反觀陽明..大賺還只有8個月」、「陽明員工哭暈在廁所」、「反觀某海運，EPS不知是華航的幾倍」。

陽明近期話題不斷，由於長榮豪發40個月年終獎金，同產業且獲利也是驚人的陽明卻傳僅8個月，引發各界一番熱議，對此陽明董座鄭茂貞指出，陽明為官股性質，已盡最大努力為員工爭取福利，台灣沒幾家公司能如長榮發出這麼高的獎金。

也有網友為陽明緩頰，「陽明的股性就是那樣，捐錢贊助也有人情壓力」、「陽明高層一定有壓力，不然幹嘛拿石頭砸自己腳，那是公司的錢又不是自己的」、「政府辦活動能不支持嗎？不可能吧」、「策略型贊助也有可能」。

從陽明持股分布來看，公股持股陽明比例約38%，最大股東為交通部持有15.82%，國發基金持有15.56%排第二，台灣港務公司持有6.49%居第三。