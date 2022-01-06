綾瀨遙主演《繼母與女兒的藍調》2度推出新春特別篇。（friDay影音提供）

松本潤（左）主演《99.9 刑事專門律師》為電影版推出特別編。（friDay影音提供）

54歲日本女星天海祐希主演《女王偵訊室》原以為去年播出第4季後，劇情進行至被解散就暫告一段落，沒想到電視台火速推出新春特別篇，平均收視率更衝破雙位數，原班人馬全數到齊，不但找來比嘉愛未與野間口徹等新生力軍，最驚喜的莫過於第4季被拆散，劇中知名的刑警搭檔、由速水茂虎道與鈴木浩介演出的「物邊」組，竟意外在特別篇復活，2人默契十足的協助緊急偵訊室辦案，讓許多觀眾表示開心，更許願未來2人還有機會可以在續作現身。

由綾瀨遙主演的《繼母與女兒的藍調》選擇不拍續篇，卻2度推出新春特別篇，竹野内豊、佐藤健、上白石萌歌等原班人馬再度集合，不但延續前年的劇情，綾瀨遙還要夾在亡夫同臉人的竹野內豐以及努力想拓展麵包店事業的佐藤健之中，13.8％的平均收視率展現此系列的超人氣，觀眾也向電視台喊話「希望可以每年都能看到這些成員！一路拍下去」，對於綾瀨遙在劇中對於戀愛的羞澀模樣也讚不絕口。

而松本潤主演《99.9 刑事專門律師》為了電影版而推出的特別編，新加入的女主角杉咲花剛在《不良少年與白手杖女孩》讓人驚艷，一改過去2位女主角榮倉奈奈、木村文乃與松本潤白眼不斷的組合，杉咲花無極限的搞笑演出意外替本劇增添全新元素，與松本潤一搭一唱、誇張對手戲讓許多觀眾捧腹大笑。松本潤飾演的怪胎律師深山大翔依舊擁有驚人的觀察能力之外，每餐必備的紅色小鐵盒再度登場，搭配電影版上映，甚至還與福岡知名明太子廠牌合作推出限定販售的「明太子鮪魚罐」，成為粉絲必須入手的收藏品之一。

《女王偵訊室 新春特別篇(2022)》明（7日）起在friDay影音獨家上架，《99.9 刑事專門律師 特別編：新的相遇篇》、《繼母與女兒的藍調 特別版(2022)》已在KKTV、friDay影音上架。