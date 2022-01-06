運動用品大廠耐吉（Nike）5日（周三）控告瑜珈服飾商露露檸檬（Lululemon）旗下居家健身器材商Mirror侵犯專利，表示後者推出的Mirror Home Gym和應用程式（App）採用耐吉發明且註冊的專利，包括促進使用者運動、監看心跳、收集活動數據的裝置。

露露檸檬與耐吉周三各跌4.8％、2.5％，不過部分受到美股大盤重挫影響。

耐吉向紐約曼哈頓聯邦法院提出告訴，表示該公司在1983年發明在裝置上判定跑者速度、路程距離、花費時間與消耗熱量的功能，並且提出專利申請。此後該公司也推出Nike Run Club、Nike Training Club等大受歡迎的行動App。

耐吉表示，在興訟之前曾於11月3日寄送通知信予露露檸檬，內容提及該公司擁有、遭Mirror裝置與App侵權的專利清單。耐吉引述露露檸檬律師回應表示，露露檸檬在檢視耐吉信上內容後認為Mirror或其App並未侵犯專利。

對此，露露檸檬發言人發布聲明指出，「耐吉提到的專利太過廣泛而且無效。我們對自己的立場有信心，並且期待在法庭上進行辯護。」

露露檸檬也在去年11月與美國健身器材公司派樂騰（Peloton）展開法律戰。露露檸檬控告派樂騰抄襲健身褲與內衣的設計，在此之前，派樂騰先發制人於紐約起訴，要求聯邦法院判斷該公司是否有侵犯露露檸檬的設計。

以瑜伽服起家的露露檸檬在2020年6月斥資5億美元收購Mirror，看準當時疫情掀起的居家健身市場。Mirror在2018年推出首款健身鏡「Mirror」，要價約1500美元，內建攝影鏡頭、喇叭，可供顧客在家參與線上健身課程。露露檸檬將Mirror納入麾下後，意味與派樂騰、Hydrow、Tonal等勁敵正面對決。