Omicron變種病毒迅速蔓延，令銀行原擬員工返回辦公室的計畫急踩煞車。新年伊始，華爾街員工發現居家上班風潮再現，摩根大通、摩根士丹利、高盛、富國（Wells Fargo）、傑富瑞（Jefferies）都已要求員工自2022年起在家工作至少數周。

銀行業者預期，Omicron引起的居家工作趨勢只是短暫現象。但即便在Omicron病毒消退後，企業還可能面臨後續問題，就是許多員工愈來愈習慣彈性工作安排，不願意全時間返回辦公室。

華爾街銀行去年就開始積極安排員工返回辦公室，特別是摩根大通與高盛，兩家銀行的執行皆聲稱，這是維持企業文化和訓練新員工最好的方式。交易員、高層主管等員工在疫情期間都定期回到辦公室上班。

然而，銀行業也面臨就業市場吃緊的現實，這使得業者要求員工待在辦公室更具挑戰。花旗等企業提供員工更彈性的居家上班政策，被視為向其他同業挖角人才時的利器。

不過，居家辦公雖令員工開心，但仍引發一些疑慮。紐約市新科市長亞當斯（Eric Adams）呼籲大企業儘快讓員工返回辦公室，因為當員工在辦公室上班，就可支持餐廳、飯店等企業的生計。

亞當斯3日（周一）受訪時說，「待在家裡無法帶動紐約市的經濟。我們必須讓每個人都投入金融生態系統。」

高盛在2日向員工宣布可在家辦公到1月18日。因疫情考量，該銀行去年12月取消員工耶誕派對。

摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）12月受訪時提到，他低估疫情延續的時間，「就這點我判斷錯誤，我本以為勞工節過後疫情就會結束」。

消息人士透露，在Omicron確診數大增之前，摩根士丹利在紐約的辦公室大約有65％的員工返回上班。