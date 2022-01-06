麗豐-KY（4137）因四大通路發威，2021年12月營收4.37億元，第四季營收15.05億元，季增8.1％；全年營收為52.71億元，年增29.96％，再創新高。

麗豐-KY董事長陳碧華表示，目前全球主營通路「克麗緹娜」加盟店已共有4961家，公司將以每年穩定的展店目標持續砥礪前行，並積極汰弱留強，優化單店營運表現，並再拉高「新美力及天貓電商」、「雅樸麗德醫美及抗衰診所」、「RnD美甲美睫」的品牌力與貢獻度，期望擴大客群及創造乘數效果。

麗豐-KY 2021年回歸「產品力」品牌核心再出發，祭出「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，並結合實體店面與電商通路相輔相成，在行銷策略精準投放的配合下，各項業務計畫成效皆良好的展開。

麗豐-KY認為，後疫情驅動健康、保健成了新的奢侈品，也讓2022年的美容護膚產業有了新方向，對2022年營運向上成長深具信心。

麗豐-KY執行長趙承佑指出，集團至今已擁有包括護膚、美甲、美睫、健康、抗衰等五大系列，累計有上千SKU，與其他美容同業以外購產品為主的運營模式有所不同，能更靈活掌握消費者求新求變的不同需求，新品上市速度領先同業，提高整體產業進入門檻，鞏固產業領先地位。