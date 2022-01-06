「全民婆婆」鍾欣凌接代言藏洋蔥。（紅牛奶粉提供）

「全民婆婆」鍾欣凌接代言藏洋蔥。（紅牛奶粉提供）

「全民婆婆」鍾欣凌日前受邀代言「紅牛奶粉」，鍾欣凌表示，對這產品有特別情感，除了小時候就喝這奶粉，至今還記得產品包裝的牛皮紙袋氣味，是溫馨的童年回憶，這奶粉也讓她想起之前爸爸在世時，因生病身體虛弱，正為營養均衡而煩憂，就是這奶粉讓老爸獲得營養補充、減緩不適，「相信這是老爸的安排也是緣份！」

鍾欣凌表示，爸爸在世時，因為生病，身體一天天消瘦，醫生又囑咐不能食用太多胺基酸類的食物，當時非常煩憂的她在演藝工作與醫院間奔波，每天腦海浮現著如何為老爸補充營養，當時經好友建議試用紅牛奶粉，果然解決了相關困擾。

提到近況，鍾欣凌表示，因疫情關係，許多原本預訂的工作都有些延遲，去年比較多客串的戲劇演出，今年實境秀節目將進行錄製，也希望《我的婆婆怎麼那麼可愛2》及電影版，都能順利在今年照計劃開拍。對於即將到來的農曆新年，鍾欣凌說原本想到花東出遊，但又害怕搶不到車票，到台北近郊又怕塞車，因此想在台北找間飯店入住，帶著全家一起游泳迎接虎年！

鍾欣凌表示，之前到屏東的小學演出，看到小朋友閃閃發光的笑容，都被融化了，她也曾跟著紅牛奶粉造訪有贊助奶粉飲品的國小，看著孩子們天真的笑容就像是一幅畫，讓她難忘懷，覺得社會上有著許多需要被幫助的人，快過年了希望能讓大家有個好年可過，而本周日﹙1／9﹚在北市府市民廣場有「公益心環保情扶輪攜手向前行」愛心園遊會，現場有近百家的全國社福團體設攤義賣募集善款，期望在農曆新年前夕為需要幫助的朋友得到援助，紅牛奶粉也會設攤義賣捐出所得獻愛心，她呼籲大家共襄盛舉，幫助更多被需要幫助的人。