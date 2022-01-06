瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發布最新中國經濟評論，估計即將公佈的經濟數據將顯示12月房地產活動依然乏力，出口和工業生產邊際走弱；去年第4季GDP增速可能略優於瑞銀此前2.7％的基準預測，但可能依然在3％左右或不及3％。

汪濤指出，預計今年第1季度中國GDP增長可能依然乏力，第2季度之後可能更明顯地反彈。她表示：「我們對全年GDP增長5.4％的基準預測面臨一定下行風險，主要來自於防疫措施持續更久和房地產活動下行程度超預期。」

大陸中央經濟工作會議承認當前經濟面臨下行壓力，要求2022年經濟工作要「穩字當頭」，並釋放了明確的穩定增長和房地產活動的信號，要求各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，政策發力適當靠前。

汪濤指出，在12月降準之後，預計未來人行可能會再次降準，不會降低政策利率、但實際融資成本可能小幅下行（部分受益於12月LPR下調5個基點）。上半年信貸政策可能小幅放鬆。

瑞銀預計，中國官方預算赤字率可能與去年大致持穩，財政資金使用效率應會提高、下達時點應會提前，基建投資有望溫和反彈。政府可能小幅放鬆房地產政策，但不會出現類似2015-16年的全域性房地產政策放鬆。

此外，中央經濟工作會議還要求更為穩步務實地推進共同富裕和碳達峰碳中和。第1季GDP增速或仍疲弱，第2季度後有望反彈，預計第1季度房地產活動會深幅下跌，之後隨著政策溫和放鬆，下半年房地產活動企穩，全年房地產銷售和新開工可能下10％-12％，房地產投資下跌5％。

防疫措施可能會持續到第1季度、令消費承壓，尤其是服務類消費。瑞銀假設大陸國內防疫措施從第2季度開始有所放鬆，這應可以提振消費。出口可能從2021年30％的強勁增長放緩至8％-10％的增速。

汪濤指出，今年最值得關注的會議包括：將在3月召開的兩會，4月、7月、10月和12月進行經濟工作回顧和展望的政治局會議，12月中旬的中央經濟工作會議，以及二十大。