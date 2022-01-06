新冠變種病毒Omicron全球迅速蔓延，多國緊急實施新旅遊限制，但目前航運業僅四分之一船員完成新冠疫苗接種，令大部份船員無法下船和跨境登船，使各國本已繁忙與擁塞的港口運作大亂。

目前海上有數十萬計船員，因未接種疫苗而不能下船和入境，即使長達11個月合約期已過，但疫情關係令船東無法更替船員，導致大量船員滯留海上。

全球約150萬名跑長途航線船員，但從船東、海員工會和貿易團體等評估，目前僅四分之一完全接種。在各國實施新入境管制後，低接種率限制船員登岸與換船等移動。

許多亞洲港口要求船員下船前，必須在船上逗留7天到10天以確定沒有染疫。即使能下船，他們要轉往其他港口展開新合約航程，也因為沒完全接種證明而被阻止入境。

新加坡船務管理Synergy集團執行長烏尼（Rajesh Unni）抱怨每次出狀況，各國就封閉邊境。這些政府要停止人員移動，卻又希望貨運正常運作。

他說目前56個國家因Omicron加強旅遊限制，令部分從南非出發的船員被遣返並隔離在飯店裡。

全球每月逾15萬名船員穿梭包括中國、新加坡、洛杉磯、休士頓、荷蘭與比利時等各大港口去替換船員。但各國加強入境限制後，許多合約到期船員被迫滯留船上，或船上空缺無法替補，使航運乃至港口運作大受影響。

國際航運商會（ICS）指2020年底高峰期近40萬船員滯留海上，他們必須在合約到期後繼續工作好幾個月。目前滯留海上約20萬人。

國際海事組織（IMO）重申船東無法更替船員，會給航運業構成最大挑戰，呼籲各國承認船員為全球供應鏈最不可缺人員，而豁免在旅遊禁令之外。航運界指船員不能跨境或優先接種疫苗，給業界帶來超級困擾。