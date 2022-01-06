中國大陸計畫今年安排40多次太空發射 全面建成太空站 20:302022/01/06 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國計畫今年安排40多次太空發射 全面建成太空站。示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國計劃今年進行40多次太空發射任務，包括完成6次載人重大任務。 中國航天科技集團日前召開工作會，總結去年工作，並部署今年科研生產任務。根據工作報告，集團計劃今年進行6次重大太空任務，包括兩次發射天舟貨運太空船、兩次神舟太空船升空，以及發射組成太空站的「問天」實驗艙及「夢天」實驗艙；亦會進行在軌交會對接、出艙活動及飛船返回任務，全面建成空間站；同時完成長征6號甲運載火箭首飛任務。 疫情衝擊印度經濟仍有高成長 英歐指望藉以抗衡中國 首次 中國太空站機械臂轉位貨運太空船試驗成功 #任務 #發射 #進行 #中國 #太空站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵疫情 澳門1／9起禁非中國客機入境 為期兩周 13:182022/01/06 兩岸 中國天眼通過驗收2年 發現500顆脈衝星 12:572022/01/06 兩岸 中國去年航太發射55次 超美俄居世界第一 16:422022/01/06 兩岸 王毅訪非洲3國 布局紅海立足點 04:102022/01/06 話題觀察 因應陸軍事經濟擴張 日澳簽署防衛合作協定 16:502022/01/06 國際 美國霸權衰頹的預判 04:102022/01/06 時論廣場 布林肯會晤德國外長 誓言與盟友一道反抗中國對立陶宛的霸凌和脅迫 12:372022/01/06 兩岸 北韓成功試射新型高超音速飛彈 精準命中700公里外目標 07:572022/01/06 國際 要金援及承認 與我友好索馬利蘭向加拿大求助 13:582022/01/06 國際 財新中國服務業PMI 連4個月位於擴張區間 10:482022/01/06 兩岸 巴基斯坦軍方證實：購中國殲-10就為抗衡印度飆風戰機 17:582022/01/06 兩岸 兩岸熱門新聞 巴基斯坦軍方證實：購中國殲-10就為抗衡印度飆風戰機 - 兩岸 首次 中國太空站機械臂轉位貨運太空船試驗成功 - 兩岸 中國天眼通過驗收2年 發現500顆脈衝星 - 兩岸 立陶宛總統：錯誤不在開設辦事處 而是它的名稱沒有同我協調 - 兩岸 疫情衝擊印度經濟仍有高成長 英歐指望藉以抗衡中國 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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