中國計劃今年進行40多次太空發射任務，包括完成6次載人重大任務。

中國航天科技集團日前召開工作會，總結去年工作，並部署今年科研生產任務。根據工作報告，集團計劃今年進行6次重大太空任務，包括兩次發射天舟貨運太空船、兩次神舟太空船升空，以及發射組成太空站的「問天」實驗艙及「夢天」實驗艙；亦會進行在軌交會對接、出艙活動及飛船返回任務，全面建成空間站；同時完成長征6號甲運載火箭首飛任務。