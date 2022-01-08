保單借款紓困常態化，自今年起，全體22家壽險業將在每年首季辦理保單借款紓困，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率。金管會指出，本次年利率為1.28%，優惠期間為3年。

因應疫情衝擊，不僅銀行業提供紓困貸款、房車貸、卡費緩繳或展延的協處機制，金管會日前拍板壽險業保單借款紓困常態化辦理。自今年起，每年1月至3月期間，壽險業都會辦理保單借款紓困以照顧弱勢民眾，有需求的民眾目前都可向壽險公司申辦。

針對經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，單一要保人在單一壽險公司累計借款金額最高新台幣10萬元，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，優惠期間3年。

金管會保險局副局長林志憲表示，今年保單借款紓困年利率為1.28%，和去年7月至9月因應疫情開辦的保單借款紓困利率相同。

去年22家壽險業皆響應政策開辦保單借款紓困，據金管會統計，一共核准16萬名保戶、核貸金額約142億元。

此外，為配合勞動部外籍移工引進專案，金管會請產險公會協調產險公司研發移工防疫保單，針對外籍移工入境日起30日內經診斷確定罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且列為境外移入案例者，提供保額50萬元的實支實付住院醫療費用保障，以支應境外移入確診時的隔離醫療費用。

金管會統計，目前保險局已核准富邦產、兆豐產、和泰產、泰安產、新光產、國泰世紀產共6家產險公司推出的移工防疫保單，6家公司皆各推出1張個人險及1張團體險商品，現在市面上合計有12張移工防疫保單可購買。

近年國際間ESG（環境、社會、公司治理）蔚為風潮，金管會綜合規劃處長胡則華指出，除了因應氣候變遷和強化公司治理，金管會要強調社會面（S）也非常重要，期許金融業更重視弱勢金融消費者需求，例如強化身心障礙者、經濟弱勢族群、高齡者、移工權益保障等。（編輯：林淑媛）1110106