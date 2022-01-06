《盧秀芳辣晚報》

立陶宛總統瑙塞達4日表示，允許以「台灣」名義在立陶宛設立代表處是個錯誤。台灣將對立陶宛投資2億美元。中天新聞針對「立陶宛總統才說，以台灣為名設立代表處是個錯誤，台灣宣布砸2億美元投資立陶宛，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「代表處不夠啦！立陶宛趕快跟台灣建交！」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》6日派出記者辮子妹針對「立陶宛總統才說，以台灣為名設代表處是個錯誤，台灣宣布砸2億美元投資立陶宛，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.代表處不夠啦！立陶宛趕快跟台灣建交！

2.你賞我巴掌、我還給你紅包，搞啥啊！

3.禮尚往來啊！立陶宛怎不投資台灣呢？

4.2億美元case！以德報怨就是讚啦！

5.內政亂糟糟！政府搞這些小國就飽了。

該街訪民調，結果顯示，有20位受訪民眾參與這次投票，其中7人選擇選項1；3人選擇選項2；4人選擇選項3；0人選擇選項4；6人選擇選項5。

一位正妹表示，「花2億元去做這件事，似乎有點多。」一位伯伯則表示，「不值得、沒必要。」還有一位年輕人認為，「一直給錢、一直給疫苗，我覺得不太好，好像我們去貼人家那種感覺一樣。」

一位正妹表示，「投資他們，就是把我們的錢拿去建設別人的地方嘛。」還有一名女子直言，「就是金錢，交不到真心的朋友。只要有人給的比我們更多，就又變成別人的朋友啦。」一位伯伯則認為，「脫離不了花錢買邦交的嫌疑。」