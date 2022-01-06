艾怡良（右）邀請彭佳慧到她家對談。（EMI提供）

艾怡良跨界主持「我多想變成她 Talk ＆ Sing」談唱性節目，日前邀請彭佳慧到艾怡良的家擔任客座嘉賓，初訪艾怡良的家，彭佳慧先是讚嘆她的畫功了得，以及善用抽屜櫃分門別類的整理，直誇她很會收納東西，邏輯一定很好！頓時怡良面露不好意思的說，自己非常在意收納，是因為怕找不到東西。而這是她自認唯一有邏輯的地方，艾怡良表示：「通常我腦袋不是有邏輯的思考，所以在生活上盡量有秩序，應付的了生活，但腦袋我就自己處理。」

沒想到一旁的彭佳慧眼神散發著贊同的目光，原來經常要開車帶小朋友出去的她，前一天必定會把路線研究好，做人不喜歡中間的突然狀況，希望每件事情盡量控制得很好，深怕自己做不好；艾怡良緊接著補充說：「我們不是不喜歡驚喜和變化喔，是怕面臨變化的時候處理得不好。」

艾怡良也回憶起自己在歌唱比賽期間，受到彭佳慧的鼓勵，深深牢記在心，後來因為有共同的朋友，兩人有更多交集，彭佳慧還教艾怡良怎麼談戀愛，「一定要把握住現在的光陰。」現在的艾怡良幽默說：「自己很享受光陰一直來這件事情。」 錄影前，彭佳慧正聽著艾怡良的新歌〈我多想變成她〉，艾怡良表示自己曾經很想變成某個人，除了會點進對方的社群去看，也曾反覆將對方封鎖又打開，彭佳慧也害羞說：「我承認我也有，我還曾經去那個人的家裡附近看看。」