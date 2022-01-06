《沉睡花園》龔俊（右）和喬欣從「歡喜冤家」變成「靠譜搭擋」。（myVideo提供）

《沉睡花園》由大勢男神龔俊主演。（myVideo提供）

myVideo農曆年前強檔陸劇連連，大勢男神龔俊在演出夯劇《山河令》後，聲勢扶搖直上，近期與《歡樂頌》喬欣搭擋演出愛情懸疑劇《沈睡花園》，化身心理諮商師，與情感專家喬欣不打不相識，而埋下愛情種子，「母胎單身」的兩人，更在情感追查當中從「歡喜冤家」成「靠譜搭擋」。而金馬影帝陳建斌則在新劇《不惑之旅》成為渣男，讓網友氣得牙癢癢。

金馬影帝陳建斌在新戲《不惑之旅》一改正派形象，飾演渣男，該劇也被網友形容是渣男聚集地，陳建斌在戲裡藉著前妻和丈人的扶持起家，卻愛上孩子的家教老師，女方對他主動關懷，而他卻採取「不主動、不拒絕、不負責」等「三不」渣男策略，讓網友氣到想丟雞蛋！但也有網友替這角色緩頰，認為中年男子夾在瘋狂的前妻，與溫柔婉約的新歡之間手足無措，而前妻還想與他再生孩子來挽回婚姻，陳建斌夾在中間當三明治太難了。

龔俊在《沈睡花園》對喬欣寵溺十足，「沙發吻、後車廂吻、浴室吻、雨中吻」等四大經典吻戲橋段，讓網友看得臉紅心跳。談到對彼此最印象深刻之處，龔俊透露有看過喬欣主演的《歡樂頌》，對於她劇中剛入職闖蕩江湖的角色，記憶猶新，喬欣則形容龔俊在拍攝片場每天都笑呵呵，從沒有倦怠感，網友形容男生有如「治癒系男孩」笑起來特別帥氣。

但其實他們倆第一次見面是在會議室，兩人熟識後以「喬妹」、「俊俊」互稱，兩人皆認為對方劇中飾演角色堪稱是自己理想型，喬欣飾演角色獨立自主不依賴男生，而龔俊戲裡話少、高冷，卻對女方情有獨鍾。喬欣笑喊：「龔俊不笑時很高冷，笑的時候卻憨憨的。」相當有反差萌。

《沈睡花園》、《一片冰心在玉壺》、《不惑之旅》等強檔陸劇正在myVideo熱播中。農曆年即將到來，myVideo也祭出「連假必備馬拉松片單」，包含叫好又叫座的台劇《茶金》、《俗女養成記2》、《斯卡羅》、《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》等是觀眾必追台劇。