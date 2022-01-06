台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日舉行投票，雙方陣營把握最後時間爭取選民支持。對於林昶佐近日頻頻現身站路口掃街反罷免，資深媒體人黃暐瀚表示，他推測，原先外界評估罷免案是不會過的，但現在從林昶佐居然跑出來、還請總統蔡英站台的情況來看，林昶佐陣營應該是評估過罷免案有可能會過，且藍白陣營已經動起來了。

黃暐瀚6日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，如果罷免案在被罷免陣營評估不會過或差距甚遠，那87%的機率會採取冷姿態應對，留任的機會會很大，但相反地，如果採取強硬政黨對決，一般情況而言，對被罷免人是不利的，而林昶佐這場，綠營原先是沒怎麼動員的，結果最後這2周，綠營大咖包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌在選前之夜都要去幫林昶佐站台。

台北市無黨籍立委林昶佐。(圖/本報資料照)

黃暐瀚分析，他最近還聽一位頗具知名度、住在萬華的媒體界前輩向他提到，林昶佐最近很勤勞掃街拜票，這讓人開始懷疑，如果他支持度很穩的話，會突然跑出來嗎？

黃暐瀚並提到，原先外界評估罷免案是不會過的，對民進黨而言冷處理罷免案就好，林昶佐可以閒閒在家看HBO影集就好，但現在從林昶佐居然跑出來、又一直跟民進黨同台，還請總統蔡英文站台的情況來看，林昶佐陣營應該是評估過罷免案有可能會過，所以才採取反制的手段，讓同意票數降下來。

黃暐瀚也指出，國民黨主席朱立倫近期喊「不要藍綠對決」，其實是聰明了一回，因為如果星期天的罷免案成功，那朱立倫會多一件戰功，但實際上，卻派出北市議員徐巧芯、王欣儀、孫文學校校長張亞中在內，有號召力的人到萬華的眷村催票，很明顯是「嘴巴說不要，但身體很誠實」的情況，藍軍是有動起來的。

談及民眾黨在當地的運作情況，黃暐瀚說，民眾黨主席柯文哲和朱立倫一樣，也是「嘴巴說不要，但身體很誠實」，據他了解，聽說在地議員徐立信也催下去了，而徐立信之前的選舉紀錄，在當地是有2萬票的關鍵影響力的，所以這也是為什麼，林昶佐臉色越來越難看的原因。

最後，黃暐瀚坦言，目前來看，狀況並沒有林昶佐掌握的那麼樂觀。他個人分析，林昶佐是有可能被罷免的。