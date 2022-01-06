日本疫情呈現死灰復燃，6日全國4475人感染確診，是去年9月18日以來首度突破4000人。東京都6日確診641人，是上周同日的10倍。

在沖繩縣，由於美軍基地感染擴大，6日新增確診981人，創單日確診人數新高。大阪府則新增505人。