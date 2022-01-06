日本確診突破4000人 三個半月最高 20:522022/01/06 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本疫情呈現死灰復燃，6日全國4475人感染確診，是去年9月18日以來首度突破4000人。東京都6日確診641人，是上周同日的10倍。 在沖繩縣，由於美軍基地感染擴大，6日新增確診981人，創單日確診人數新高。大阪府則新增505人。 27.621 台幣創24年半新高 香港防疫再升級 禁英美航班落地 #確診 #大阪府 #三個 #日本疫情 #死灰復燃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園好朋友百貨有確診者足跡 店家緊急消毒 17:052022/01/06 生活 新聞透視》拒列美為高風險國 雙標做法太政治 04:102022/01/06 焦點要聞 《興櫃股》再添3員工確診 信實開低走高 09:432022/01/06 財經 桃機群聚新增3清潔員確診 信實公司回應了 08:072022/01/06 財經 日本確診Omicron累計逾千例 18都府縣疑社區傳播 02:472022/01/05 國際 確診女遊花蓮足跡曝光 遊七星潭、光顧8家小吃 11:442022/01/06 生活 大考中心公布學測防疫措施 試場人數減為36人 確診不能補考 13:092022/01/06 生活 桃機群聚再擴大 陳時中：春節專案考驗才開始 04:102022/01/06 財經要聞 桃園群聚8人確診後 最新民調曝光 17:382022/01/06 政治 日本單日增確診逾千例 鬆綁確診者全數住院規定 10:072022/01/05 國際 7清潔員搭交通車確診 混搭嚴重 04:102022/01/06 焦點要聞 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 南港輪胎證實林學圃辭世 公司未來由專業經理人治理 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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