55歲墨西哥好萊塢女星莎瑪海耶克貌美兼身材火辣,她嫁給億萬富翁法蘭索瓦後更同時兼顧家庭事業,去(2021)年她坦言前(2020)年曾感染新冠肺炎,還嚴重到要戴氧氣罩才能維持生命;痊癒後的她不忍了火力全開,化身女主角狂演《殺手保鑣2》,與山繆傑克森、萊恩雷諾斯大飆國罵掃蕩黑幫。美魔女莎姨從不吝惜分享辣照,日前她在IG秀出一張泳池畔穿豹紋泳衣的爆UU美照,才2天時間就狂吸破215萬讚,女力爆表。

莎瑪海耶克2天前在IG秀辣照,只見她坐在碧藍泳池旁邊的沙發椅,左手捻著木製原盤上有空咖啡杯,右手扶著深色太陽眼鏡遠目斜上方,身穿火辣爆紋連身式泳衣雙腿交叉,胸前大方開領爆出火辣UU,背後遠方有海天一色山水美景,超辣美魔女搭配絕美景色狂吸破215萬讚。

莎瑪海耶克寫道:「First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year.」後接同義西班牙文翻譯句,意指「新年第一個月第一個星期一的第一杯咖啡」,看起來莎姨也是一個很講究「儀式感」的貴婦,並且對咖啡有所熱愛,對新年的第一次「來一杯」絕不等閒馬虎視之。

超過兩百萬的網友好評如嘲:「很棒,愛這件」、「她怎麼可能55了!」、「甜到我的老天鵝」、「好辣的媽媽」、「我老公說妳的兩邊胸部是不是各懷一個寶寶」、「性感女王」,一片對她好身材的讚聲。

向來以體態豐滿、上圍傲人著稱的莎瑪海耶克,去(2021)年除了《殺手保鑣2》爆UU大殺四方外,還在漫威英雄片《永恆族》飾演領袖,頗具母親的韻味,脫離角色、回復到真實的自己,又再度教人對她的身材不得不讚嘆,薑真的是老的辣,堪稱新冠肺炎重生的最過動美魔女。