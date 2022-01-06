電動車行業巨頭特斯拉日前在新疆設立展示廳，遭部分美國政客批評，不能對新疆發生的事情視而不見。中國外交部發言人汪文斌今天（6日）在例行記者會中連續拋出三個反問，質問美國為何對新疆的發展視而不見？汪文斌怒斥美方一再以人權為幌子，對中國進行經濟脅迫和政治打壓。

汪文斌表示，他注意到美方聲稱不應當對新疆發生的事情視而不見。「那麼2018年12月以來，有100多個國家和地區的2000多名專家、學者、記者、外交官等各界人士赴新疆參訪，見證了新疆社會安寧、經濟繁榮、民族和諧的發展成就。為什麼美方對此視而不見？在去年召開的聯合國人權理事會第46／47／48屆會議和第76屆聯大第三委員會會議上，有近百個國家發聲支持中國在涉疆等問題上的立場，反對出於政治動機，基於虛假信息對中國進行無理指責，為什麼美方又對此視而不見呢？一段時期以來，法國、俄羅斯、瑞典、丹麥、挪威、瑞士、美國、日本、新加坡、澳洲、巴西、南非等多國媒體、學者紛紛發表文章指出，所謂新疆『強迫勞動』、『種族滅絕』完全是基於對中國的偏見和敵視而製造出來的謊言，其目的根本不是為了保護人權，而是為了打壓遏制中國，破壞新疆民族團結和穩定發展。為什麼美方還是對此視而不見？」

汪文斌指出，美方對上述事實和真相視而不見，卻基於早已被事實戳穿的謊言，對新疆進行所謂制裁。再一次暴露了美方以人權為幌子，對中國進行經濟脅迫和政治打壓的真實意圖。

汪文斌表示，真相永存，正義必勝。美方編造涉疆謊言，只會讓世人進一步認清其聲稱保護人權的虛偽面目，加速其「人權衛道士」人設的破產。