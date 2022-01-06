找出中二朋友，民進黨青年幹部發動打電話視訊催票。民進黨提供

台中第二選區立委補選9日登場，民進黨青年部今天發起「找出你的中二朋友」活動，呼籲透過打電話、傳訊息甚至視訊方式，邀請戶籍在台中市第二選區的年輕朋友，周日務必返鄉投票。府院黨蔡賴蘇三大咖也預計在8日選前之夜，北中兩地趕場，為林靜儀和林昶佐分別站台催票。

民進黨青年部是與青年幹部「國務青」共同發起這次的活動，青年部主任蔡沐霖表示，現在正值學生期末考週，國務青希望用這種方式來聯繫中二選區的朋友，透過異地聯繫的方式，鼓勵年輕人揪團投票，讓家鄉有改變的機會。

蔡沐霖也特別強調，本次投票日是在周日舉辦，跟過去多在周六舉辦不同，提醒大家在規劃行程和購買車票時務必要確認清楚。

「國務青」蔡同學也分享，有不少中二選區友人透露，雖然要準備期末考，但也希望能讓家鄉有改變的機會，不要總是讓地方勢力給把持，因此決定快閃返鄉投票，並且在客運、火車或高鐵上準備期末考，力求兼顧學業與公民的義務，讓人相當感動。

外傳國民黨人士、台中市青年事務諮詢委員企圖癱瘓民間發起的「民主巴士」返鄉列車，蔡沐霖回應，這樣的行為非常不可取，請國民黨必須要有明確態度和立場，不要成為青年參與民主政治的障礙。

由於爭取中二選區立委補選的林靜儀，和台北市中正萬華選區面臨罷免的立委林昶佐，預計8日晚間分別在台中高鐵站附近的烏日日出廣場，以及台北龍山寺前廣場舉辦選前之夜，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等府院黨大咖，都將陸續站台為他們催票。