一名喪夫7年的人妻發現自己竟喜歡上公公，不僅在公公身上看見了老公的身影，也會想盡辦法與公公獨處。文章曝光後，不少網友建議人妻死了這條心，出去尋找自己的幸福吧。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，透露婚後與老公生了2個小孩，而老公與她從個性，再到興趣、運動各個方面都合拍，但丈夫在7年前突然患病，短短1個月就撒手人寰，留她與2個小孩獨自生活，前面2年她簡直生不如死，過著行屍走肉的生活。

人妻續說，當時公婆忍住喪兒的傷痛，多方體諒與照顧她的2個小孩，甚至公婆知道她無法一時之間從傷痛走出來，常常鼓勵她「慢慢來」、「不要急」，但公婆思念兒子時，卻選擇躲在房內啜泣，就怕影響到她。

人妻吐露，去年開始她的整體狀態好很多，但她仍然在心中惦記著老公，四處想尋找與老公相同的人，而她有日看著公公陪伴2個孫女看書與互動，瞬間以為是老公回來了，自從那日起就一直想與公公獨處，也會支開婆婆，或是看到婆婆與公公有互動，就會心生敵意，自曝心裡漸漸容不下婆婆。

文章曝光後，不少網友感到詫異，紛紛留言回應「那個是公公，請放過他，也放過自己。」、「他是疼妳的公公是爸爸不是老公，要認清事實呀！」、「千萬不要再讓整個家庭更混亂了」、「出去找你的愛情吧，別傷害疼你的公公婆婆」、「這不容許於世道的事還是不要多想了」。