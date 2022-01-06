南港輪胎榮譽董事長林學圃驚傳辭世，南港稍早證實，今日接獲家屬通告，林前董事長學圃先生因病已於12月底辭世，享壽74歲。

南港輪胎公司表示，暨全體同仁深感悲痛與不捨，且帶著緬懷感念之心，感謝林前董事長對南港輪胎公司無私的奉獻與付出，賦予台灣最老字號輪胎品牌一個嶄新的面貌與品牌價值。他將是南港輪胎永遠的榮譽董事長。

南港輪胎表示，林前董事長數年來或以策略顧問角度義務提供經營建議，但是並未擔任公司任何實際正式之職務。南港輪胎具備完善的管理與營運體制，由專業經理人治理，今後將持續按既定方向及軌道運作，公司營運並不受影響。

營運動能方面，去年下半年輪胎本業雖受美國反傾銷法及全球航運高漲等因素侵蝕獲利，但隨著陸續將運價及原物料高漲的成本轉嫁客戶端，搭配全球車市需求仍持續暢旺，並在取得律師團隊與當地協商，將重新出貨於美國市場，後續營運將逐步回溫，產業後勢審慎樂觀看待。

此外，備受矚目的原南港工廠開發案-世界明珠將如期完工，整體銷售已達七成，17樓以下多數完銷，將挹注南港大量營運動能，也會持續在輪胎本業投入發展，目前已全力投入新世代產品研發，為不斷轉型的車用市場提供多樣化的選擇，並持續搶攻電動車後勤市場，已陸續開發出兩款電動車胎產品，料將穩定提升未來營運表現。