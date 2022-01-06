24歲超人氣實況主「ET」王依渟有甜美外型加上直率性格，擁有大票粉絲支持，過去還是馬來西亞女團「Amoi-Amoi」成員之一，團體解散後在實況圈發展，因為拿手歌曲是〈要愛愛〉，還被網友封為「愛愛女王」；王依渟最近在IG分享換裝秀照片，合身上衣讓超巨雙球現形，舉手更洩腰間春光，好身材藏不住。

王依渟從16歲就是知名網紅，在2016年參加馬來西亞選秀比賽後，以女子團體「Amoi-Amoi」出道，2020年解散後她把重心放在實況圈，直播內容多為演唱或生活日常，還曾經創下破萬名觀眾看她睡播的記錄；5日王依渟在IG曬出一系列「換裝秀」照片，展現曼妙傲人身材。

依渟最近在IG分享換裝秀照片，合身上衣讓超巨雙球現形，舉手更洩腰間春光，好身材藏不住。(圖/ 摘自王依渟IG)

在多張換裝秀照片中，王依渟無論是換上背心、薄長袖上衣和飛行外套，穿在她身上隨便擺個姿勢就像雜誌封面，而她舉起手臂的擺拍，腰間春光更一覽無遺，還能注意到她微微的腹肌，健康又纖細的曲線令不少人稱羨；另外，薄長袖上衣是合身設計，王依渟傲人雙峰顯得格外突出。

粉絲看完這一系列照片都紛紛留言盛讚，「我不行了，太好看了吧」、「暈了」、「把運動衣穿得好時尚」、「超美」、「怎麼穿都好看」、「不行了」、「好美好香好好看」、「也太瘦了」。