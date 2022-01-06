瑞濱國小在微星有愛學生有福成果發表會中表演原住民舞蹈。（教育局提供）

新北市教育局5日於瑞芳國中舉行「微星有愛．學生有福」弱勢學生課業輔導暨社團活動計畫成果發表會，微星科技去(110)年度捐助約347萬元協助新北學校辦理弱勢學生課輔計畫，愛心擴及瑞芳、板橋、中和及樹林區共44所高國中小，開辦達150班、9477節課，近2598位學子受惠。發表會當天，各校使出渾身解數準備打擊加吉他、原住民舞蹈、擂鼓舞獅，以及啦啦舞蹈等精彩表演，感謝微星科技的愛心捐助，將愛傳播給新北學子們。

教育局表示，感謝微星科技響應「好日子愛心大平台」政策，發揮企業社會責任及大愛，熱心奉獻於教育公益，自101年度開始辦理「微星有愛，學生有福」弱勢學生課輔計畫，10年來持續捐助偏遠學校，透過公開透明的媒介，凝聚民間的愛心力量，提供弱勢家庭的孩子們豐富且多元的學習資源，讓孩子樂在學習、建立自信心。

微星科技簡文哲協理強調，除在科技創新領先全球之外，微星科技也同時善盡企業公民社會責任，積極推動台灣本土和全球各地的社會公益，關懷社會弱勢。與新北巿教育局攜手合作提供資源，讓學校開設豐富多元課程關懷弱勢家庭學生，協助孩子們天賦發光不因環境而限制發展，造福更多需要幫助的家庭。

瑞濱國小的學生小蓉(化名) 來自單親家庭，由於家人忙於生計，常常獨自一人在家中，無人陪伴；自從參加微星有愛課後班後，接觸之前沒有機會嘗試的課後及暑期管樂課程，讓她進入音樂的世界，找到興趣，臉上也展現笑容。

中山國小的學生小智(化名)來自隔代教養家庭，因為加入微星有愛課後掌中戲團後，奶奶不再擔心小智課後去處，可以放心為生計努力，小智也慢慢對掌中戲產生學習興趣，逐漸找回自我及自信，樂在學習。

小頡(化名)是興南國小的學生，因居住在寄養家庭而中斷學習一段時間，初轉入時常有抗拒學習的情緒，透過參與多元化的書法課、田徑活動、點心烘焙課、飲料調製課程及表演藝術課程等協助，開始喜歡上學。

教育局長張明文表示，新北市致力於建立完善的課後照顧資源，110學年度轄內210所公立國小於皆已提供課後照顧相關服務。共開設課後照顧班計184校，另有7校申辦夜光天使班點燈專案計畫，其他19校提供其他類型課後照顧服務，如引進民間資源，或開設課後社團、學習扶助等提供課後照顧服務等。透過與民間攜手合作，提供弱勢家庭的孩子們豐富且多元的學習資源，讓孩子建立自信樂在學習。