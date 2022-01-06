谷歌妨礙用戶拒絕網站追蹤 遭法罰款1.7億美元 21:262022/01/06 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國監管資料隱私的主管機關CNIL在6日裁定谷歌妨礙用戶拒絕網站追蹤，對谷歌罰款1.5億歐元（約1.7億美元）。臉書也因相同原因被罰6千萬歐元，且兩家公司被要求3個月內改善政策，否則將面臨額外每日10萬歐元罰金。CNIL表示，谷歌及旗下YouTube網站透過複雜程序，妨礙用戶拒絕存放Cookie檔。 Google遭法國處以47億天價罰款 只因違反這規定 中市農產品結合電商推春節好禮 香米吃滿一整年 #妨礙 #拒絕 #網站 #谷歌 #追蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大新竹議題與藍直球對決 林智堅：妨礙大新竹發展朱立倫承擔不起 19:022022/01/05 政治 嘉義酒駕男吊照欠繳罰鍰 拖累祖產土地遭法拍 13:292022/01/06 社會 AT&T、Verizon拒絕FAA延後5G服務的要求 14:392022/01/03 財經 推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動系列報導3－TIB投資人有獎徵答 開跑 04:102022/01/04 證券．權證 美考量飛安欲再延5G上路時程 兩大電信斷然拒絕 12:042022/01/03 國際 無人機高空拍到「沉睡巨人」 谷歌地圖驚見真相 10:392022/01/05 搜奇 航運、鋼鐵天天大漲很難了 2022第一波爆噴股剛發動 05:212022/01/03 財經 花蓮長者免費健檢 13鄉鎮83場次 04:102022/01/06 地方新聞 台灣建議交換共機飛行情報 日本拒絕 04:102022/01/05 焦點要聞 新年新希望 新北青少年圖書館另類「哈韓」學新知 14:192022/01/04 生活 汽機車召回法規 三方向修正 04:102022/01/04 全球財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 南港輪胎證實林學圃辭世 公司未來由專業經理人治理 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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