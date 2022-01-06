法國監管資料隱私的主管機關CNIL在6日裁定谷歌妨礙用戶拒絕網站追蹤，對谷歌罰款1.5億歐元（約1.7億美元）。臉書也因相同原因被罰6千萬歐元，且兩家公司被要求3個月內改善政策，否則將面臨額外每日10萬歐元罰金。CNIL表示，谷歌及旗下YouTube網站透過複雜程序，妨礙用戶拒絕存放Cookie檔。