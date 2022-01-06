疫情升溫！日舞影展改線上舉辦 恐再次打擊獨立製片公司 21:062022/01/06 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron變種病毒導致美國疫情再度升溫，使一年一度的日舞影展取消實體活動。主辦單位表示影展將照原定計畫在1月20至30日期間舉行，但原本包含實體及線上放映的82部入圍影片將全部改為線上放映。主辦單位表示「這是個艱難的決定」，恐怕再次打擊獨立製片公司。 虎年迎春學英語 台北酷課雲推出55門直播免費課程 85度C 首推年禮線上訂跨店取 #日舞影展 #主辦單位 #線上 #放映 #影展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擴產能 晶碩2022業績拚新高 04:102022/01/04 證券．權證 富邦金號召供應商 共促永續 04:102022/01/04 產業特刊 最美海岸線 阿塱壹古道平日開放 名額搶翻 04:102022/01/05 生活新聞 一秒出國！ 西班牙達利畫作真跡空運來台 跨年盛大開幕 10:012022/01/03 生活 全聯線上線下同日開搶！虎年福袋大年初一限量開賣 14:402022/01/04 生活 KPMG學苑 1月專業講座開跑 04:102022/01/06 全球財經 證交所攜28家企業引資 04:102022/01/04 財經要聞 壓力大 澳網生物安全經理不幹了 04:102022/01/04 運動天地 旺旺友聯產險獲2022保險品質獎二項優等獎 12:032022/01/05 財經 2022國家卓越建設獎 報名開跑 04:102022/01/05 產業特刊 南門市場年菜組合推線上購物 下殺5折限量100份 12:152022/01/05 生活 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 南港輪胎證實林學圃辭世 公司未來由專業經理人治理 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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