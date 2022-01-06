Omicron變種病毒導致美國疫情再度升溫，使一年一度的日舞影展取消實體活動。主辦單位表示影展將照原定計畫在1月20至30日期間舉行，但原本包含實體及線上放映的82部入圍影片將全部改為線上放映。主辦單位表示「這是個艱難的決定」，恐怕再次打擊獨立製片公司。