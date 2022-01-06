美國錄音學院5日宣布原定1月31日在洛杉磯舉辦的葛萊美獎頒獎典禮將延期，因為Omicron變種病毒帶來「太多風險」。去年葛萊美頒獎典禮遇上疫情高峰期，延至3月中舉辦且現場觀眾只有入圍者及親友，原本今年打算恢復往年規格，不料再度延期且目前尚未公布新日期。