Omicron「太多風險」 葛萊美頒獎典禮再度延期 21:132022/01/06 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Omicron變種病毒蔓延。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國錄音學院5日宣布原定1月31日在洛杉磯舉辦的葛萊美獎頒獎典禮將延期，因為Omicron變種病毒帶來「太多風險」。去年葛萊美頒獎典禮遇上疫情高峰期，延至3月中舉辦且現場觀眾只有入圍者及親友，原本今年打算恢復往年規格，不料再度延期且目前尚未公布新日期。 美缺工嚴重 離職率飆新高 美股基金亮麗 續航力十足 #延期 #葛萊美頒獎典禮 #再度 #美國 #錄音 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞透視》拒列美為高風險國 雙標做法太政治 04:102022/01/06 焦點要聞 影》美教師假會幫學生打疫苗 坐等最高四年刑期 01:072022/01/06 國際 迎接2022年的二鵝和二牛 04:102022/01/06 時論廣場 美國霸權衰頹的預判 04:102022/01/06 時論廣場 Sharetea歇腳亭插旗科威特 聯發國際美國首季破130家 10:492022/01/06 財經 金大「小農夫招募令」 攜手述美國小關懷鄉土 13:392022/01/06 寶島 內戰邊緣 前總統：美國恐「墮入深淵」 20:142022/01/06 國際 桃機群聚擴大累計8人染疫 美國應列重點高風險國 04:102022/01/06 焦點要聞 海納百川》抗中浪潮消退 台海危局要自己面對（謝正一） 18:042022/01/06 海納百川 中央拒列美國為疫情高風險國家 柯文哲：台灣一向是政治凌駕科學 12:172022/01/06 生活 國際Omicron疫情升溫 侯友宜籲中央盤點高風險國家 12:322022/01/06 生活 娛樂熱門新聞 歌后已婚育1子突宣布出家 直播剃度被罵「拋家棄子」她親揭真相 - 娛樂 62歲富婆「大戰14任嫩尪」一天狂啪28次 2年後曝悽慘現況 - 娛樂 李靚蕾昔深夜貼臉疑「男友人」遭瘋傳 風向瞬變恬妞女兒慘被波及 - 娛樂 「最美金庸女主角」為生子淡出娛樂圈 飾演孫儷婆婆再次爆紅 - 娛樂 2022泳裝第一發 Apple超兇上圍、屁股蛋全看光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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