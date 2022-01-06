空軍航空兵:殲20遇到殲16

2022年剛開年，中共中央軍委主席習近平下達2022年1號命令，向解放軍全軍發佈開訓動員令。陸媒也隨之集中報導各項軍事演習內容，其中包括首次公開的殲-20隱形戰機與殲-16戰機進行異型機空戰對抗，以及首艘國產航母山東艦演練備戰，中部戰區81集團軍亦開展火力打擊、機降作戰演習，並演練以方言對敵喊話，相關視頻在網路上引起注意。

據大陸《央視軍事》頻道報導，1月4日中共總書記習近平簽署中共中央軍委2022年1號命令，向解放軍全軍發佈開訓動員令後，各項軍事演練隨即展開。中共空軍的殲-20、殲-16等多型戰機展開異型機空戰對抗與實彈地靶等課目訓練，從曝光的畫面中可以看到2架殲-16戰機與2架殲-20戰機互為對手不斷進行攻防轉換，在空中展開博弈。

北部戰區空軍航空兵組織殲-10戰機實彈地靶訓練。（圖／中國軍網）

解放軍用方言喊話「趕快投降我們優待俘虜！」

報導說，首艘國產航母山東艦也聞令而動，千名官兵投入練兵備戰。山東艦艦長來奕軍接受採訪時表示，要「確保部隊全時待戰、隨時能戰，努力鍛造一艘一心向党、能戰善戰的戰鬥航母。」

除此之外，共軍陸軍第81集團軍1月5日也舉行冬季集訓，首先由30餘架戰機接連完成先期火力打擊、無人機偵察、機降戰鬥等任務。

共軍首次公開的殲-20隱形戰機與殲-16戰機進行異型機空戰對抗。（圖／微博）

《央視》曝光的畫面中可以看到2架殲-16戰機與2架殲-20戰機互為對手不斷進行攻防轉換，在空中展開博弈。（圖／微博）

報導指出，陸軍訓練期間，還用普通話和方言強勢喊話：「趕快投降吧！繳槍不殺，我們優待俘虜！你們的防禦體系已被瓦解，抵抗已毫無意義。」

81集團軍隸屬解放軍中部戰區，軍部駐地河北省張家口市。網民指出，該方言為江浙一帶的方言。

報導表示，習近平在中央軍委1號命令中指出，全軍各級要貫徹中共中央和中央軍委決策指示，把握國家安全和軍事鬥爭形勢變化，緊盯科技之變、戰爭之變、對手之變，大力推進戰訓耦合，推進體系練兵，推進科技練兵，全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅。全軍指戰員要發揚不怕苦、不怕死的戰鬥精神，練好戰鬥本領，以一流練兵成效迎接中共二十大。