騎到一半想練拳？三重屁孩橋上2打1 影片曝光網全怒了

新北市三重日前發生2男公然在重新橋上痛毆民眾的離譜事件，雙方因為行車糾紛，2名男子不滿遭按喇叭，先是騎車逼迫騎士停在橋邊的人行道旁，接著2人就當街上演全武行，朝騎士不斷揮拳、捶擊；囂張影片曝光引發討論，網友笑說「騎到一半突然想練拳」、「兩個打一個，不講武德啊」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1則影片，影片中地點位在新北市三重重新橋上，有民眾目擊2名男子竟在橋旁的人行道上當街痛毆另1名男子，其中身穿黑衣的男子一下用上鉤拳、一下改用拳頭猛捶，被打的男子則全程地頭，任由2男不斷毆打。

事後1名自稱遭打男子的同事出面表示，當時是因為男子騎車過程中發現前後2台摩托車越騎越靠近中線、快到撞到他，因此按了聲喇叭示警，沒想到卻被其中1名騎士罵「洗咧巴三X」，最後他被要求直接停在橋中路邊，他一度要報警遭搶走手機，最後遭痛毆。

其他網友看到影片後紛紛留言「蹲下護頭集氣，然後衝抱對手下盤，先把一個扔下橋」、「兩個打一個，不講武德啊」、「打那麼久竟然都沒人停下來幫欸，好慘」、「這兩位打人的年輕人是台灣的未來，即將繼承泰森的台灣拳王」、「騎到一半突然想練拳」、「三重的日常，別大驚小怪了」。