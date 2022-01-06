2022年元月首周金管會已開出四張罰單、累計罰鍰破百萬元。繼2021年最後一周一口氣開出十張罰單後，金管會2022年繼續加速開罰，首周證期局就對群益金鼎證券、臺銀綜合證券各開72萬元的罰單，而保險局則對福灣財產保險代理人開出30萬元、台銀人壽處以糾正的罰單，截至2022年1月6日止已開出四張、累計罰鍰174萬元的罰單。

證期局指出，群益金鼎證券辦理A公司股務時，對於不符合委託書徵求人的股東開出合格徵求人證書，導致該次股東臨時會發生爭議，嚴重影響A公司股東權益，這也是史上首樁算錯委託書徵求人持股的案例，因此處以糾正，並依法處以最高罰鍰72萬元。

證期局表示，A公司的委託書徵求人有19名股東，這19名股東繼續一年以上合計最低持股比率只有8.55％、不到法定的10％，但群益金鼎證券卻因算錯股數、出具合格委託書徵求人證明，導致該次股東臨時會發生爭議，是嚴重疏失，至於股東臨時會的決議是否還有效力則要走司法途徑。

至於臺銀證券，證期局指出，此次是檢查局金檢後發現的內控缺失，臺銀證券過去一、二年來都有資訊安全上的缺失，算是「累犯」，所以處以最高罰鍰72萬。臺銀證券疏失包括：部分網路下單主機的線路未導入流量清洗服務、資訊系統維護完成未更新相關文件及手冊、未落實委外廠商服務變更之管理、資料轉換作業未執行資料完整性比對檢查及未於知悉資安事件發生30分鐘內進行通報等情事，已違反證券商管理規則第2條第2項規定，處以糾正、72萬罰鍰。

福灣財產保代則是有保險業務員A君利用職務之便，在民眾B君於2020年5月6日至A君服務的汽車公司保養廠辦理保固維修時，未經當事人B君同意取得其個人資料，並將B君的車牌號碼、姓名、身分證統一編號及生日等資料提供予產險公司進行詢價，且將相關報價資料提供予B君，依法核處限期1個月改正，併處罰鍰30萬元整。

台銀人壽則是在辦理風險管理作業，有礙健全經營之虞，因此，依保險法第149條第1項規定，予以2項糾正。保險局指出，該公司於2020年辦理外匯衍生性金融商品交易分析及決定作業，有對於「交易條件之合理性」未留存相關分析紀錄及說明交易價格的合理性者，有礙健全經營之虞。且台銀人壽於2019年至2020年辦理保單簽收的控管作業，對於久未送交保戶之保單，並未確實追蹤瞭解原因，而且，該公司辦理保單簽收日期之建檔作業有誤鍵簽收日期，不利保單簽收之追蹤控管作業。