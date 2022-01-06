因為左腳傷勢加上新冠肺炎確診，西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）暌違5個月，終於再次於單打賽事奪勝。

納達爾透過墨爾本網球賽為本月中開打的澳洲網球公開賽熱身，6日在男單16強賽以6比2、7比5擊敗立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），拿下久違的單打勝利、晉級賽事男單最後8強。

賽後納達爾說：「超開心回到比賽中，很難想像有比在澳洲展開新球季賽事更好的地方，這是我相隔多時第一場正式球賽，過去一年半我經歷了一些難關、挑戰的時刻，總體來說，我很高興回到場中。」

這位西班牙球星從去年8月底花旗公開賽後，就因為左腳傷勢缺席單打賽事，這次墨爾本網球賽他也有報名雙打，目前也是晉級到8強。

納達爾不免也被澳洲媒體問關於喬柯維奇沒提供疫苗證明、想入境澳洲打澳網爭議的回應，他說：「覺得有點遺憾。這世界已經受夠新冠疫情折磨了，大家就去打疫苗吧！如果喬帥願意接種疫苗，當然可以打澳網，但他已經做出決定，每個人都要為自己的自由選擇承擔後果，不是嗎？」