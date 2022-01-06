網路上1張正在施工的透天物件引起網友熱議，圖中一整排透天的3樓全都放置1顆大石頭，就視覺上看有些許突兀，許多網友也困惑不已，紛紛揣測其用途，鎮煞？造景？有網友點出唯一肯定的是，「這石頭可以保你家門口永遠沒人停車」。

1名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，分享日前在路上看到的透天物件，一整排的透天正在施工，但在三樓的每一個欄杆前都放著一顆形狀不一的巨石，顯得十分突兀，不明所以擺放在那，原PO好奇，「跪求專業人士可以告訴我，三樓外面擺ㄧ塊大石頭有何用意？」。

1名網友見透天厝整排怪異巨石，不知其功用。（圖／翻攝爆廢公社）

貼文曝光後，不少網友也一頭霧水，看不出個所以然，個個突發奇想瘋猜，「鎮煞」、「可以防小偷」、「景觀山水石」、「每顆石頭不一樣，代表你買的房是獨一無二的」、「鎮住煞氣」、「造景吧」、「鎮宅石」、「看起來是建築師的巧思」、「裝置藝術」、「風水設計擋煞用的」。

有網友雖然不知道其功用，但看了則很篤定的表示石頭放在那，下面保證沒人敢亂停車，「防違停，強而有力的嚇阻」、「防止門口違規停車的手動砸毀設計」、「這石頭可以保你家門口永遠沒人停車」、「注意落石，這樣就不會有人跑來亂停車了」、「警告樓下別亂停車」、「樓下請勿停車」、「樓下沒有人敢亂停車」、「誰敢停我家門口誰倒楣」。