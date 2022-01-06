奢華與優雅兼具的義大利精品寶格麗（BVLGARI），深受熠熠明星的喜愛，最近寶格麗號召旗下品牌代言人舒淇、品牌大使文淇、楊洋和佟麗婭一起來拜年，眾星穿戴寶格麗年節系列珠寶、腕表和皮包配件拍攝節慶形象照，渾身洋溢喜氣。

寶格麗品牌代言人舒淇手拎Serpenti小牛皮珠寶盒包，珠寶盒包意寓「帶財」，拎著它去拜年，肯定大受歡迎。（BVLGARI提供）

寶格麗每逢中國農曆年節總會推出充滿喜氣的年節系列商品，今年精選多款農曆新年特別款，包括Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊、紅色鱷魚皮表帶款LVCEA腕表和紅色Serpenti包，皆以喜氣紅色為主題色調，一上身就充滿濃濃年味，為年節造型增添時尚品味。

舒淇以一身白色洋裝搭配Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，手拎紅色Serpenti小牛皮珠寶盒包，皮包夾層繪有小老虎圖騰，充滿虎年應景年味，珠寶盒又有著「帶財」、「珠寶滿溢」的意寓，拎著它去拜年，肯定廣受歡迎。

文淇身穿紅色洋裝搭配Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊、手鍊和戒指，出脫得落落大方、美豔動人。（BVLGARI提供）

以《血觀音》拿下金馬獎最佳女配角的文淇身穿紅色洋裝搭配Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊、戒指和Divas & Dream手鍊，出脫得落落大方、美豔動人。

寶格麗品牌大使佟麗婭以黑色禮服搭配LVCEA腕表，一身紅與黑的強烈對比高貴大方。（BVLGARI提供）

有「新疆第一美」之稱的中國女星佟麗婭則以黑色禮服搭配LVCEA 紅色鱷魚皮表帶腕表，粉紅珍珠母貝表盤採用文藝復興時期頗富盛名的marquetry木工鑲嵌手法，一身紅與黑的強烈對比高貴大方，展現不凡氣勢。

楊洋手中的Serpenti Viper紅寶石玫瑰金項鍊以靈蛇曼妙螺旋線條詮釋好運連連、靈蛇送福。（BVLGARI提供）

身為寶格麗品牌大使的楊洋應邀拍攝年節形象照，手中的Serpenti Viper紅寶石玫瑰金項鍊以靈蛇曼妙螺旋線條詮釋好運連連、靈蛇送福，是品牌辨識度極高的設計，紅寶石於首尾交相輝映，有著從年初旺到年尾的意寓，喜氣滿滿。

寶格麗農曆新年特別款洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，約8萬4100元。（BVLGARI提供）

寶格麗農曆新年特別款LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝腕表，約29萬2700元。（BVLGARI提供）

寶格麗農曆新年特別款Serpenti Viper 玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5600元。（BVLGARI提供）