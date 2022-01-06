行政院會6日通過「法律專業人員資格及任用條例」草案，將會銜司法院及考試院，送請立法院審議，為落實司法國是會議「多合一考試」結論，法官、檢察官、律師及法制人員考試未來將合而為一，改為「多合一考試」。

行政院發言人羅秉成表示，第一階段筆試及格、取得證書後，要參加一年的實務學習，及格後按照及格者的意願，分別參加法官、檢察官、法制人員的徵選或徵試。

司法改革是蔡英文總統2016年上任後的重大政策，蔡政府在2017年提出司改國是會議結論，包含「改善法律專業人才的養成及晉用」，建議未來應建立多合一的共同法律專業資格考試。

行政院長蘇貞昌表示，本案是為了使法律專業人員來源一元化，並適才適所擔任各法律事務角色職位，本案送請立法院審議後，請法務部積極與考試院、司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

羅秉成表示，為了落實司法國是會議結論，將過去舉辦法官、檢察官、律師及法制職系公務人員，改為「多合一考試」。第一階段筆試及格、取得證書後，要參加一年的實務學習，及格後按照及格者的意願，分別參加法官、檢察官、法制人員的徵選或徵試。

一年實務學習是由司法院、考試院、法務部、律師團體和學者專家，17人組成委員會，決定重要學習方向和計劃。包含律師事務學習、司法實務學習，到法院跟檢察官學，完成一年實務學習及格，取得法律專業人員資格證書後，第三是到行政機關或自由選訓。

羅秉成指出，此重要措施包含行政、司法、考試跟律師團體通力合作，完成資格訓練。另外配套執法規定要研擬，也要積極整備一年實務學習，希望透過行政、司法考試，讓法律專業人員資格，通過後能順利推動。