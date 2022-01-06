聯合國糧農組織(FAO)周四公布去年12月糧價指數雖然小幅下滑，但2021年全年均值仍暴漲逾28％，衝上10年新高。FAO並表示，今年糧價止漲回穩的機率渺茫。

追蹤全球大多數食品價格走勢的FAO糧價指數上個月降至133.7點，較11月下跌0.9％，但較2020年12月大漲23.1％。

FAO指出，糧價指數2021年全年均值達125.7點，較2020年飆漲28.1％，改寫2011年以來新高，該年糧價指數均值為131.9點。

去年由於收成不如預期，加上需求強勁，帶動糧食價格大漲，下半年後還連漲四個月，直到12月才下幅下跌。

糧食價格飆漲是造成全球通膨全面升溫的一大原因，而通膨飆升正危及全球經濟復甦，FAO並警告，糧價上漲對於依賴糧食進口的窮國而言衝擊尤大。

對於今年的糧價展望，FAO認為上漲壓力趨緩的可能性偏低。

FAO資深經濟學家艾柏辛(Abdolreza Abbassian)指出，「儘管價格漲高後會帶動產量擴增，進而拉低價格，但由於投入成本居高不下、全球疫情延燒不退與氣候不確定因素增加，2022年糧價想要止漲回穩不容樂觀。」

肥料價格去年大幅飆升，這也與能源價格飆漲有關，而肥料價格上漲等於增加農夫的投入成本，成為今年收成展望的不利因素。

除了乳製品外，去年12月糧價指數的所有類別均告下跌，其中以植物油和糖類價格跌幅尤大。

FAO表示，上個月糧價下跌的原因包括需求走疲、民眾對Omicron疫情衝擊的疑慮與南半球小麥收成供給增加。

上個月穀物價格指數較前月下跌0.6％，主要原因就是南半球小麥生產國收成好轉，導致小麥出口報價下滑。不過，2021年全年穀物價格指數仍躥上2012年以來新高，較2020年大漲27.2％。

上個月乳品價格指數較前月上漲1.8％，主要由奶油與奶粉價格所拉升。乳品價格指數2021年全年漲幅則為16.9％。